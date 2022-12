Mercato - PSG : Nouvelle bombe en Espagne, Kylian Mbappé va partir

Guillaume de Saint Sauveur

Passé tout proche d’un départ du PSG l’été dernier pour rejoindre le Real Madrid, Kylian Mbappé avait finalement opté pour une prolongation de contrat au Parc des Princes. Mais à en croire les révélations de la presse espagnole, l’attaquant français finira par rallier le club merengue dans un avenir proche.

Et si le feuilleton Kylian Mbappé repartait de plus belle dans les mois à venir ? Malgré sa prolongation de contrat jusqu’en 2025 avec le PSG actée en mai dernier, l’attaquant français fait toujours l’objet de nombreuses spéculations, et la perspective d’un départ semble toujours possible pour Mbappé. Surtout si l’on en croit la presse espagnole…

« Mbappé va jouer au Real Madrid »

Au micro de l’émission El Chiringuito, le journaliste Edu Aguirre a clairement indiqué que Kylian Mbappé finirait par quitter le PSG pour prendre la direction du Real Madrid : « Mbappé va finir par jouer au Real Madrid à un moment de sa vie . Dans un an, dans deux ans ou dans quatre ans », a-t-il confié.

En attendant, le Real a bouclé un autre coup

Le départ de Kylian Mbappé semble donc inéluctable pour le PSG, mais en attendant de savoir si le natif de Bondy prendra effectivement la direction du Real Madrid, le club merengue a officialisé jeudi le futur transfert d’Endrick, la nouvelle pépite brésilienne, qui débarquera à l’été 2024. Pour un duo qui s’annonce déjà explosif avec Mbappé ?