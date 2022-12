Mercato - PSG : Un gros transfert bouclé grâce à Neymar ?

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

A la recherche de solutions au milieu de terrain, le PSG a activé un nouveau dossier. Luis Campos s’intéresse à Fred, le joueur de Manchester United. Mais pour s’en séparer, les Red Devils demandent 30M€. Si ce montant ne semble pas effrayer les dirigeants du club de la capitale, ils pourront également compter sur Marquinhos et Neymar, ses coéquipiers en sélection.

Avec les départs de Leandro Paredes, Idrissa Gueye ou encore Ander Herrera, un sacré chantier attendait le PSG. Il fallait reconstruire tout le milieu de terrain ou presque, une tâche que Luis Campos a pris très au sérieux. Le Portugais a rapidement bouclé l’arrivée de Vitinha, avant de faire venir Renato Sanches, Fabian Ruiz et Carlos Soler. Mais même si la paire Verratti/Vitinha fonctionne bien, le PSG n’aurait pas fini de chambouler ce secteur.

Le PSG s’intéresse à Fred

Et pour renforcer encore un peu plus l’effectif de Christophe Galtier, le PSG pourrait se tourner vers la Premier League. A en croire les informations du journal The Sun , le club de la capitale s’intéresserait à Fred, le joueur de Manchester United. En fin de contrat à l’issue de la saison, l’international brésilien pourrait prolonger son bail d’une année puisque les Red Devils ont une option. Pas de quoi refroidir le PSG pour autant qui, s’il souhaite vraiment boucler l’affaire, devra lâcher 30M€ pour s’offrir Fred. Un montant qui n’effraie pas les dirigeants parisiens.

Neymar et Marquinhos, les clés du dossier ?

Surtout que dans ce dossier, le PSG bénéfice de deux arguments de taille : Marquinhos et Neymar. En effet, les deux internationaux brésiliens côtoient Fred en sélection et le milieu de Manchester United pourrait bien se laisser tenter par l’idée de rejoindre ses deux compatriotes. Une belle opportunité pour le PSG mais aussi pour Fred puisque Manchester United ne joue pas la Ligue des Champions cette saison. Affaire à suivre…