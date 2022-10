Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Mbappé... Cet énorme privilège pour Lionel Messi

Publié le 24 octobre 2022 à 20h15

Amadou Diawara

Lors de son arrivée au PSG, Lionel Messi aurait paraphé un bail d'environ 41M€ nets annuels. Et alors qu'il n'a signé à Paris qu'à l'été 2021, le vétéran argentin de 35 ans bénéficierait d'un abattement fiscal d'environ 30%. De leur coté, Neymar et Lionel Messi - qui sont arrivés au PSG en 2017 - ne disposent pas de cet avantage.

Alors que son contrat avec le FC Barcelone arrivait à terme le 30 juin 2021, Lionel Messi n'est pas tombé d'accord avec Joan Laporta pour prolonger. Ainsi, la Pulga a été dans l'obligation de faire ses valises et de changer de club.

Mercato : PSG, Barça... Cette révélation colossale à 20M€ sur le transfert de Messi https://t.co/dzO1MqzAyD pic.twitter.com/eBmzojcOdg — le10sport (@le10sport) October 24, 2022

Lionel Messi bénéficie d'un abattement fiscal de 30%

Pour donner une nouvelle trajectoire à sa carrière, Lionel Messi a choisi de rejoindre le PSG. En effet, le vétéran de 35 ans a signé un contrat de deux saisons, soit jusqu'au 30 juin 2023, avec le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi. Un bail qui avoisinerait les 41M€ nets annuels d'après Le Parisien . Et heureusement pour Lionel Messi, il disposerait de gros avantages sur le plan financier en France.

Mbappé et Neymar payent plein pot