Mercato - PSG : Messi, un plan échafaudé depuis plusieurs mois ?

Publié le 10 août 2021 à 14h20 par La rédaction

Si elle s’est activée ces derniers jours, l’opération Messi-PSG remonte-t-elle à plusieurs mois ? Analyse.

Ces dernières heures, Mohamed Bouhafsi a affirmé sur France Info que le PSG négociait depuis plusieurs mois dans l’optique de faire signer Lionel Messi et que le plan était dans les tuyaux, ce qui fait que sa finalisation arrive rapidement aujourd’hui. Que faut-il en penser ?

Paris connaissait les difficultés du Barça…