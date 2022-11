Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi prend une première décision pour son avenir

Publié le 5 novembre 2022 à 10h10

Axel Cornic

La prolongation de Lionel Messi est le gros dossier de cet hiver. Le Paris Saint-Germain souhaite garder la star argentine, qui pourra toutefois s’engager librement avec d’autres clubs dès le 1er janvier prochain, avec la Coupe du monde au Qatar qui ne devrait accélérer les négociations.

Personne ne s’imaginait voir un jour Lionel Messi au PSG. Désormais, on veut le garder le plus longtemps possible. Comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, Luis Campos s’occupe de l’avenir du septuple Ballon d’Or, revenu à son meilleur niveau depuis le début de la saison.

Le PSG, la meilleure solution

La Gazzetta dello Sport explique qu’il y aurait pour le moment trois possibilités pour Lionel Messi, avec un retour au FC Barcelone, un départ en MLS et une prolongation au PSG. C’est cette dernière piste qui serait vraisemblablement la plus solide, puisqu’elle comprend notamment un projet sportif solide.

Messi pourrait attendre janvier

D’après les informations du quotidien, il n’est toutefois pas à exclure que Lionel Messi se laisse un peu de temps et attende même la première quinzaine de janvier, afin de voir si des offres intéressantes arrivent. Pas vraiment un danger toutefois pour le PSG, qui reste en position de force.