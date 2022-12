Mercato - PSG : Mbappé va lâcher une bombe à Al-Khelaïfi sur son avenir

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La presse espagnole met le feu au feuilleton Kylian Mbappé. Quelques mois après sa prolongation de contrat au PSG, l'international français aurait pris la décision de quitter la capitale française. Le joueur souhaiterait être la star d'un projet pour se donner les moyens de remporter le Ballon d'Or. Mais dans un premier temps, il devra regagner la confiance du Real Madrid.

Après le Mondial de football, le mercato va reprendre ses droits. La session hivernale ouvrira ses portes dans quelques jours, apportant son lot de tumultes et d'informations. Mais la presse espagnole n'a pas attendu le mois de janvier pour propager des rumeurs sur l'avenir de Kylian Mbappé, qui vient de prolonger son contrat avec le PSG jusqu'en 2024, plus une année en option. Ce mardi, El Debate évoque, encore, un possible départ de l'international français en 2023.

Mbappé veut quitter le PSG, c'est annoncé

Selon le média espagnol, Kylian Mbappé voudrait claquer la porte du PSG dans les prochains mois. Sa décision serait actée et le joueur pourrait officialiser ses envies de départ lors d'une réunion avec Nasser Al-Khelaïfi. Concurrencé par des stars à Paris comme Neymar ou Lionel Messi, Kylian Mbappé souhaiterait devenir la tête d'affiche d'un projet sportif de grande ampleur.

Mbappé vise le Ballon d'Or

Le but est simple. Selon les informations d' El Debate , Mbappé voudrait se donner toutes les chances de remporter le Ballon d'Or. En s'inclinant face à Lionel Messi en finale du Mondial, le Français est conscient que son coéquipier a pris une longueur d'avance. Un départ au Real Madrid pourrait lui permettre de se distinguer et de ne plus se préoccuper de l'ombre de la Pulga.

Une confiance à regagner avec le Real Madrid