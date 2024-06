Mercato - PSG : Luis Enrique réclame un transfert à 100M€, le Qatar panique

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG devrait s'activer durant le mercato afin de renforcer son effectif la saison prochaine. L'une des priorités sera de recruter au milieu de terrain afin d'épauler Vitinha et Warren Zaïre-Emery. Dans cette optique, Luis Enrique semble avoir tranché puisque sa priorité se nomme João Neves, mais Benfica réclame 100M€, une somme jugée excessive par le PSG qui refuse d'investir une telle somme pour le jeune portugais.

Le mercato estival s'annonce brûlant du côté du PSG. La priorité sera bien évidemment de trouver un remplaçant à Kylian Mbappé, mais plus globalement, le club parisien tentera de recruter un joueur par ligne, y compris au milieu de terrain. Et pour cause, alors que Vitinha et Warren Zaïre-Emery se sont imposés comme des joueurs importants de Luis Enrique, à leurs côtés aucun joueur n'a pris une place sur la durée que ce soit Fabian Ruiz ou encore Manuel Ugarte.

João Neves, priorité de Luis Enrique

Dans cette optique, Luis Enrique semble avoir choisi sa grande priorité au milieu de terrain. En effet selon les informations de RMC Sport , le technicien espagnol a réclame le transfert de João Neves. Du haut de ses 19 ans, le milieu de terrain de 19 ans s'est imposé comme un joueur clé de Benfica. Luis Campos a ainsi lancé les premières manœuvres auprès de Jorge Mendes, l'agent de João Neves.

Benfica réclame 100M€, le PSG n'est pas prêt pour cette somme

Cependant, ce dossier s'annonce d'ores-et-déjà très compliqué puisque Benfica ne compte pas lâcher son joyau pour moins de 100M€, une somme que le PSG refuse de lâcher pour un si jeune joueur. En avril dernier, le10sport.com vous révélait déjà en exclusivité que João Neves était jugé trop cher par la direction parisienne. RMC Sport explique que Luis Campos tente de profiter de ses excellentes relations avec Jorge Mendes pour obtenir un meilleur prix. Mais rien ne dit que ça suffira. Et Manchester United reste à l'affût dans ce dossier.