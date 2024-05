Mercato - PSG : Luis Enrique réclame un attaquant pour remplacer Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, Luis Enrique a déjà identifié le successeur de Kylian Mbappé. Si la piste Khvicha Kvaratskhelia (Napoli) est évoquée, le coach espagnol veut rapatrier Xavi Simons, dont le prêt au RB Leipzig prend fin dans les prochaines semaines. Mais ce dossier, rempli de clauses en tout genre, n'a pas encore livré ses secrets.

La succession de Kylian Mbappé est lancée. Après l'annonce de l'international français, le PSG est en quête d'un renfort offensif. Selon les informations, le club pousse pour Khvicha Kvaratskhelia. Mais comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, Luis Enrique compte sur un autre joueur.

Le PSG pousse en coulisses

Selon nos informations, le technicien espagnol compte sur Xavi Simons, prêté au RB Leipzig jusqu'à la fin de la saison. Ces dernières heures, de nombreuses rumeurs sont apparues sur l'avenir de l'international néerlandais. PSG ? Espagne ? Angleterre ? Ce dossier est parti dans tous les sens. Une chose est sûre, Luis Enrique devrait tout faire pour lui trouver une place dans le onze titulaire comme l'a indiqué Fabrizio Romano.

Mercato : Le PSG a choisi son gardien pour l'année prochaine ! https://t.co/ljxKucQot7 pic.twitter.com/YFsv86T2WH — le10sport (@le10sport) May 8, 2024

Une décision sera prise prochainement