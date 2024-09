Mercato - PSG : Luis Enrique met sous pression une star, un transfert est acté

Alexis Brunet

Depuis 2021, Gianluigi Donnarumma est un joueur du PSG. Si au début de son aventure il devait faire face à la concurrence de Keylor Navas, il s’est rapidement accaparé la place de numéro un. Mais au fil des années, l’Italien s’est un peu reposé sur ses lauriers et il a eu collectionné quelques boulettes. Pour essayer de tirer le meilleur de son joueur, Luis Enrique a donc décidé de le mettre sous pression cet été, en recrutant Matvey Safonov.

Luis Enrique avait prévenu en fin de saison dernière que son PSG sera encore plus compétitif cette saison. L’entraîneur parisien souhaitait se servir du mercato pour augmenter la concurrence dans son effectif, en doublant chaque poste. Finalement, le club de la capitale a accueilli quatre nouveaux joueurs cet été. Au poste de gardien de but, c’est Matvey Safonov qui a été choisi, en défense centrale, c’est Willian Pacho, au milieu de terrain Joao Neves et en attaque Désiré Doué.

Mercato : Le PSG a tenté le coup avec une star de Deschamps ! https://t.co/1XeqOYRhAI pic.twitter.com/stmPTDXCGc — le10sport (@le10sport) September 6, 2024

Luis Enrique voulait recruter un gardien pour faire progresser Donnarumma

Avec les départs de Keylor Navas, Alexandre Letellier et Sergio Rico, le PSG était dans l’obligation de recruter un nouveau gardien. D’après les informations du Parisien, Luis Enrique voulait surtout mettre la main sur un portier pour mettre sous pression Gianluigi Donnarumma et ainsi le faire progresser. Il faut dire que l’Italien impressionne sur sa ligne, mais il est parfois l’auteur de boulettes. Il peut également progresser sur son jeu au pied et dans les sorties aériennes, ce qui a parfois pénalisé les Parisiens.

Safonov a débarqué pour 20M€

Pour mettre la main sur Matvey Safonov, le PSG a dû débourser un beau petit chèque de 20M€. Cela se comprend, car le portier était un cadre au FK Krasnodar, mais aussi parce qu’il est titulaire dans les buts de la Russie. Ce dernier n’a toutefois pas encore disputé la moindre minute de jeu en match officiel avec Paris.