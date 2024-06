Mercato - PSG : Luis Enrique appelle un joueur français, transfert en vue ?

Arnaud De Kanel

Confronté au départ de Kylian Mbappé, le PSG désire se renforcer massivement dans le secteur offensif. Alerté de la situation de Rayan Cherki sur qui l'OL ne compte plus comme nous vous l'avons révélé en exclusivité sur le10sport.com, le club de la capitale souhaiterait sauter sur l'occasion. Luis Enrique aurait même appelé le jeune français.

Exit Lionel Messi, Neymar et désormais Kylian Mbappé, le PSG veut faire de la place aux jeunes. Le club de la capitale change drastiquement sa politique sportive et souhaite avant tout bâtir en collectif plutôt que d'empiler les individualités. En ce sens, le PSG aimerait faire venir un phénomène de notre Ligue 1.



Le PSG est intéressé par Cherki

Luis Campos et ses équipes ont pour consignes d'orienter leur recrutement sur des joueurs français à fort potentiel. Comme l'été dernier, le PSG manifesterait donc un certain intérêt pour Rayan Cherki. D'après les informations de L'Equipe , une offre de 15M€ + 3M€ aurait été transmise aux dirigeants de l'OL qui l'ont repoussé. Les Gones espèrent récupérer une somme plus importante pour le joueur formé au club. Pourtant, l'OL veut se séparer de Rayan Cherki. Selon nos informations, l'attaquant n'entre plus dans les plans de Pierre Sage.

Luis Enrique passe à l'action