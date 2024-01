Mercato - PSG : Luis Enrique annonce l’arrivée d’un joueur «très intelligent»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pour 20M€, le PSG s’est attaché les services de son premier renfort hivernal en la personne de Lucas Beraldo. Méconnu du grand public, le défenseur brésilien âgé de 20 ans semble déjà plaire à Luis Enrique, qui n’hésite pas à le présenter comme « l’avenir du club », fort de ses qualités.

A peine le mercato d’hiver ouvert, le PSG a officialisé son premier renfort du mois de janvier avec l’arrivée de Lucas Beraldo en provenance de São Paulo. Un dossier ouvert par Luis Campos il y a quelques semaines, expliquant la rapidité d’exécution du PSG. A 20 ans, Lucas Beraldo vient renforcer un secteur défensif affaibli par l’absence prolongée de Presnel Kimpembe dans l’axe tandis que Nuno Mendes pourrait revenir en février. Luis Enrique est déjà sous le charme.



« C'est l'avenir du club »

« C'est un joueur très jeune qui renforce la défense, il peut jouer dans l'axe ou latéral. C'est l'avenir du club. C'est un joueur très intelligent dans sa manière de défendre », a indiqué Luis Enrique au micro de PSGTV ce mardi, à la veille d’affronter le TFC pour le Trophée des Champions. L’entraîneur parisien en a rajouté une couche quelques minutes plus tard, en conférence de presse dans des propos relayés par RMC : « C'est le premier joueur de ce mercato, il a pu s'entraîner. On a vu un peu ce qu'on savait déjà. On tente toujours d'avoir la plus grande dose d'informations sur un joueur. Il y a une composante très importante est qu'on souhaite que les joueurs aient un mental de lutteur, de professionnel, qui prennent soin de leur vie quotidienne et Lucas Barelado coche toutes les cases. C'est un joueur d'avenir très intéressant. »

« Je me suis vraiment identifié au style de jeu de Luis Enrique »