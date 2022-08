Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'incroyable promesse du Qatar à Kylian Mbappé

Publié le 22 août 2022 à 21h35 par Arthur Montagne

Ces derniers jours, la relation entre Kylian Mbappé et Neymar n'a cessé d'être commentée. Et pour cause, le Brésilien avait tiré un penalty dont l'ancien Monégasque voulait se charger. Par la suite, une polémique a éclaté, certaines informations révélant même que Kylian Mbappé avait réclamé le départ de Neymar afin de prolonger au PSG. Jérôme Rothen lâche ses vérités.

Après un feuilleton interminable, Kylian Mbappé avait fini par prolonger son contrat au PSG jusqu'en 2025. Pour le convaincre, le Qatar lui aurait promis d'importants changements en interne à l'image de l'arrivée de Luis Campos pour remplacer Leonardo. Mais ce n'est pas tout, en effet, ces derniers jours, des informations ont circulé selon lesquelles Kylian Mbappé aurait réclamé le départ de Neymar, lassé de son comportement et de son manque de professionnalisme. Néanmoins, Jérôme Rothen apporte d'importantes précisions.

Mbappé n'a pas réclamé le transfert de Neymar...

En effet, l'ancien numéro 25 du PSG est catégorique, Kylian Mbappé n'a réclamé le départ de personne. « Mbappé, il n’a rien demandé. La chose est claire et ce n’est pas moi qui le dit, c’est sorti c’est comme ça. De toute façon, connaissant un peu plus Kylian, il ne se serait jamais permis… Je vais dire Kylian Mbappé parce qu’après on va dire que je l’appelle Kyky. Et je ne pars pas en vacances avec lui. En aucun cas Kylian Mbappé, tout professionnel qu’il est, n’a demandé le départ d’untel ou d’untel », explique Jérôme Rothen au micro de RMC , lors de l'émission Rothen S'enflamme .

PSG : Battu par Mbappé, il veut le priver de son dernier record https://t.co/6KykivUc5W pic.twitter.com/3WuRmjdIsh — le10sport (@le10sport) August 22, 2022

... mais le PSG a présenté un projet sans Neymar

En revanche, c'est la direction du PSG qui aurait proposé un projet sans Neymar à Kylian Mbappé. « Mbappé voulait un projet sportif différent et c’est pour cela qu’il a mis du temps à prolonger. Quand on lui vend un projet sportif, je suis désolé mais on lui vend un nouveau projet et que les Qatariens arrivent devant lui en disant que ce projet-là va se faire sans Neymar parce qu’ils ne voulaient pas le garder pour X raisons. Après soit il accepte soit il n’accepte pas », ajoute Jérôme Rothen.

Neymar en forme, Mbappé doit faire avec