Mercato - PSG : Leonardo, Zidane... Le Qatar prépare bien une grosse révolution !

Publié le 22 février 2022 à 3h30 par A.M.

Critiqué depuis plusieurs semaines, Leonardo pourrait bien être démis de ses fonctions à l'issue de la saison. Le PSG préparerait sa succession.

De retour au poste de directeur sportif du PSG en 2019 pour le plus grand plaisir des supporters parisiens, Leonardo n'est plus en odeur de sainteté. Pointé du doigt par le CUP, le dirigeant brésilien ne fait également plus l'unanimité au sein de la direction parisienne. Et pour cause, alors que des ventes étaient attendues cet hiver, seuls Sergio Rico et Rafinha sont partis mais sous la forme de prêts sans option d'achat tandis que la gestion du cas Mbappé ne plaide pas non plus en sa faveur.

Doha prépare la succession de Leonardo