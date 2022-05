Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit une candidature pour remplacer Di Maria !

Publié le 19 mai 2022 à 3h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que le contrat d’Angel Di Maria arrive à expiration au PSG, Pablo Sarabia n’exclut pas un retour dans la capitale au terme de son prêt au Sporting Lisbonne cet été.

Angel Di Maria et le PSG, ça sent la fin ! L’ailier argentin arrive en fin de contrat au Parc des Princes, et à en croire les dernières tendances, il se dirige vers un départ libre en direction de la Juventus Turin. La direction du PSG va donc devoir se mettre en quête d’un autre profil similaire à celui de Di Maria pour le remplacer, et il semblerait que Leonardo le compte déjà dans ses rangs…

Sarabia n’exclut pas de revenir au PSG