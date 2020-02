Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo, Neymar... Daniel Riolo réclame une révolution au PSG !

Publié le 22 février 2020 à 4h15 par A.M.

Invité à commenter la sortie de Neymar, Daniel Riolo ne manque pas de critiquer le numéro 10 du PSG et demande même à Leonardo de virer le Brésilien.

« C'est dur de rester quatre matches sans jouer. Malheureusement ce n'était pas mon choix, c'était quelque chose du club, des médecins, ce sont eux qui ont pris cette décision, je ne l'ai pas aimée. On a eu beaucoup de discussions sur ça. Je voulais jouer, je me sentais bien mais le club avait peur, et c'est moi qui souffre à la fin ». Après la défaite sur la pelouse du Borussia Dortmund (1-2), Neymar n'a pas hésité à pointé du doigt la gestion du PSG à son égard. Une déclaration qui n'a pas plu à Daniel Riolo qui s'agace du comportement individualiste de la star brésilienne au micro de l' After Foot sur RMC .

Riolo réclame le départ de Neymar