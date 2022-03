Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de tonnerre dans le dossier Mohamed Salah !

Publié le 23 mars 2022 à 12h15 par P.L.

En quête d'un successeur pour Kylian Mbappé, le PSG penserait à Mohamed Salah. Cependant, le club de la capitale ne serait pas seul sur le dossier puisque la Juventus serait également intéressée par l'Egyptien.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé s’approche de plus en plus d’un départ à l’issue de la saison. En effet, le joueur dispose déjà d’un accord de principe avec le Real Madrid comme le10sport.com l’a révélé en exclusivité. De ce fait, Leonardo se serait mis à la recherche du successeur de l’international tricolore depuis de nombreux mois maintenant. Jusqu’à présent, plusieurs pistes ont été explorées par le directeur sportif parisien, dont celle menant à Mohamed Salah. En fin de contrat en juin 2023, l’Egyptien n’a toujours pas prolongé avec Liverpool. Cela représenterait donc une opportunité en or pour Leonardo de recruter un joueur de classe mondial à un prix plus bas que prévu pour pallier le départ de Kylian Mbappé. Cependant, le club de la capitale ne serait pas la seule équipe à surveiller la situation de l’ailier de 29 ans.

La Juventus s’est renseignée pour Salah