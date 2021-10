Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une bataille colossale attend Leonardo pour cette nouvelle cible !

Publié le 25 octobre 2021 à 23h45 par H.G.

Alors que le PSG serait intéressé par Karim Adeyemi, le club de la capitale serait très loin d’être le seul à avoir succombé au charme de l’attaquant du RB Salzbourg.

Kylian Mbappé se dirige actuellement tout droit vers un départ libre du PSG, dans la mesure où son contrat expirera le 30 juin prochain. Et si la priorité du club de la capitale est évidemment de le prolonger, les pensionnaires du Parc des Princes n’ont d’autre choix que de travailler sur son éventuelle succession vu la situation. Et dans cette optique, Sky Germany a annoncé ce lundi soir que le PSG s’intéressait au profil de Karim Adeyemi. Cependant, le PSG n’aura pas la tâche facile dans ce dossier…

Six autres clubs sont intéressés par Karim Adeyemi !