Mercato - PSG : Le très grand projet annoncé par Luis Enrique

Depuis le début du mercato, le PSG a enrôlé quatre nouveaux joueurs à savoir Matvey Safonov, João Neves, Willian Pacho et Désiré Doué. C’est beaucoup moins que la saison dernière, mais Luis Enrique assure toutefois que ce n’est pas terminé et présente le grand projet du PSG.

Alors que le mercato du PSG n'est pas encore terminé, les premières recrues estivales n'ont pas convaincu tout le monde. Matvey Safonov, João Neves, Willian Pacho et Désiré Doué ont effectivement signé à Paris, et Luis Enrique explique le projet avec ses renforts.

«On a entière confiance, on va continuer de développer notre projet»

« Le mercato est très difficile pour toutes les équipes, mais en particulier pour nous parce qu'on a déjà une grande équipe. L'année dernière, le nombre de recrues était élevé. Mais on n'a pas recruté des joueurs pour six mois ou un an. On a essayé de faire en sorte qu'il y ait un projet, une idée à travailler. Je suis très content de l'immense majorité des joueurs. On a entière confiance, on va continuer de développer notre projet », promet le coach du PSG en conférence de presse.

Luis Enrique annonce encore des renforts

Relancer sur ses souhaits en matière de recrutement d’ici la fin du mercato, Luis Enrique insiste sur le fait que tout peut encore arriver jusqu’au dernier moment : « On restera ouverts jusqu'au dernier jour pour améliorer notre effectif. C'est dur de trouver des joueurs qui peuvent améliorer l'équipe. Mais c'est comme ça que je vois les choses. Et le leader de l'équipe, c'est le club, c'est le PSG ». L’été dernier, le PSG avait effectivement enrôlé Bradley Barcola et Randal Kolo Muani dans les derniers jours du mercato.