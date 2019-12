Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le successeur de Meunier pourrait bien être...

Publié le 28 décembre 2019 à 3h30 par G.d.S.S.

Ricardo Pereira, annoncé dans le viseur du PSG pour venir remplacer Thomas Meunier l’été prochain, disposera d’un bon de sortie de la part de Leicester en fin de saison.

« Un futur transfert au PSG ? On ne sait jamais ce qui peut se passer dans le futur. C'est un grand club. En plus, moi, j'ai joué en France. Je connais le club et le championnat. C'est le plus grand club en France », a récemment confié Ricardo Pereira, le latéral droit portugais du Leicester, qui est annoncé dans le viseur du PSG depuis plusieurs mois pour venir remplacer Thomas Meunier qui arrivera au terme de son contrat en juin prochain. D’ailleurs, Leonardo semble avoir toutes ses chances avec Pereira…

Leicester va accorder un bon de sortie à Ricardo Pereira

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité vendredi, Leicester est disposé à accorder un bon de sortie à Ricardo Pereira lors du mercato estival 2020 et pourrait donc faire les affaires du PSG si Leonardo se décide à passer à l’action pour le latéral portugais. En clair, l'ancien joueur de l'OGC Nice semble être l'un des mieux placés pour remplacer Meunier au PSG la saison prochaine.