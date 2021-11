Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar se fait tacler par une star de Guardiola !

Publié le 13 novembre 2021 à 4h00 par A.M.

Interrogé sur la capacité de recrutement de Manchester City, Kevin De Bruyne pointe du doigt la façon de faire du PSG.

Depuis plusieurs saisons, les projets de Manchester City et du PSG sont régulièrement comparés. Et pour cause, les deux clubs ont été rachetés par de riches fonds d'investissements gérés par des Etats. Les Emirats Arabes Unis pour les Citizens, le Qatar pour les Parisiens. Depuis, ils inondent le marché à coups de millions d'euros pour renforcer leurs effectifs. Mais Kevin De Bruyne voit une différence dans les deux projets.

«Ils savent créer un groupe. C’est un peu différent de ce qui se fait au PSG»