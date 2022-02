Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar est averti pour un successeur de Mbappé !

Publié le 21 février 2022 à 5h45 par Th.B.

Alors que les hauts représentants songeraient entre autres à Robert Lewandowski si Kylian Mbappé venait à quitter le PSG, l’ambassadeur du Bayern Munich a fermé la porte à un départ du serial buteur du club bavarois.

Dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé, qui dispose d’un engagement moral envers le Real Madrid comme le10sport.com vous l’a révélé en janvier dernier, les décideurs du PSG semblent avoir deux idées précises. Et ce, depuis l’offensive du Real Madrid en août 2021. Outre l’option Erling Braut Haaland qui demeurerait la priorité du PSG comme L’Équipe l’a dernièrement fait savoir, la piste Robert Lewandowski a également été activée par les propriétaires du Paris Saint-Germain. Sous contrat jusqu’en juin 2023 au Bayern Munich, Lewandowski pourrait cependant bien être retenu par le comité de direction bavarois.

Le Bayern veut prolonger Lewandowski