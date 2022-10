Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar en position de force pour Kylian Mbappé

Publié le 10 octobre 2022 à 02h30

La rédaction

Même si sa situation contractuelle, et notamment cette troisième année en option unilatérale, pouvait laisser craindre que le PSG se retrouve rapidement sous pression au sujet de l’avenir de Kylian Mbappé, il n’en sera probablement rien. Le contexte n’est pas si défavorable pour le club de la capitale. Explication.

Alors qu’il y a un mois, la révélation de L'EQUIPE selon laquelle le contrat de Kylian Mbappé n’était en fait que de deux ans, avec une option pour une année supplémentaire entre les mains de l’attaquant français, jetait un doute sur son avenir au PSG, sachant que la question de son départ pouvait se retrouver sur le devant de la scène dès l’été prochain, à un an de la fin de son contrat, il pourrait bien en être différemment.

Madrid a logiquement oublié Mbappe

Le danger pourrait ne pas être si fort pour Paris. Depuis sa volte-face de l’été dernier, le Real Madrid a en effet rompu le lien avec Kylian Mbappé selon les échos des médias espagnols. Comme le 10sport.com l’avait d’ailleurs anticipé à l’époque, le club merengue n’entend plus recruter l’attaquant tricolore. Comme le rapporte OK Diario , on annonce même au sein de la direction merengue : « Mbappe n’existe pas ». Côté Real Madrid, si l’on en croit toujours les médias espagnols, le gros dossier serait désormais de faire signer Erling Haaland à l’été 2024, lorsque Karim Benzema, qui devrait bientôt prolonger d’un an, arrivera au bout de son bail. Haaland ayant une clause de sortie à 180 millions d’euros, Madrid croit l’affaire possible.

Le PSG est tranquille

En tout cas, pour Mbappé, l’horizon semble bouché. Seuls en effet le Real Madrid et Manchester City sont véritablement en mesure de le payer, et les deux semblent aujourd’hui partis pour se disputer Erling Haaland. Dans ces conditions, le PSG peut sereinement plancher sur une prolongation plus « consistante » de l’attaquant français dans les prochains mois. Ce qui sécuriserait alors définitivement son avenir au Parc des Princes.