Mercato - PSG : Le Qatar annonce un grand projet !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L’été dernier, le PSG a bouleversé son effectif avec l’arrivée de 11 nouveaux joueurs. Un groupe confié à Luis Enrique qui a remplacé Christophe Galtier. Et malgré une première partie de saison en dents de scie, la direction parisienne semble enchanté de ce nouveau virage pris par le projet, au point que Nasser Al-Khelaïfi se projette sur le long avec Luis Enrique. Le PSG a donc enfin décidé de laisser du temps à son entraîneur.

Après une saison compliquée, Christophe Galtier n'a finalement pas été conservé par le PSG. Après plusieurs semaines de tractations, c'est finalement Luis Enrique qui a été nommé sur le banc du club de la capitale. Et la première partie de saison semble clairement marquer un tournant puisque le technicien espagnol a apporté une nouvelle dynamique avec un projet de jeu clair. Certaines prestations parisiennes ont été convaincantes, tandis que d'autres ont déçu notamment en Ligue des champions où le PSG a arraché sa qualification lors de la dernière journée. Néanmoins, Luis Enrique a assuré qu'il était satisfait des progrès de son équipe et que ce sera de mieux en mieux.

Al-Khelaïfi se projette avec Luis Enrique

Et visiblement, Nasser Al-Khelaïfi est également très satisfait. Après le match nul obtenu sur la pelouse du Borussia Dortmund, qui validait la qualification pour les huitièmes de finale, le président du PSG n'a pas tari d'éloges pour Luis Enrique. « Le plus important, c'est notre style de jeu, on est très heureux avec Luis Enrique. Il veut continuer comme ça et nous aussi. L'équipe est jeune », confiait-il au micro RMC avant d'en rajouter une couche auprès de Canal+, preuve que le PSG se projette sur le long terme avec Luis Enrique.

«On est très content de Luis Enrique»