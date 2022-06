Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le premier très gros transfert de l'ère Campos prend forme

Toujours bien décidé à recruter un défenseur central afin d'évoluer dans une défense à trois axiaux, Luis Campos ne lâche pas la piste Milan Skriniar. Les discussions entre le PSG et l'Inter Milan se poursuivent et devraient même s'accélérer dans le courant de la semaine prochaine. De son côté, le club lombard se prépare au départ de son international slovaque.

Il y a quelques jours, dans les colonnes du Parisien , Nasser Al-Khelaïfi se montrait très clair concernant ses intentions sur le mercato du PSG. « Ce que je peux vous dire, c’est que nous attendons de tous les joueurs qu’ils fassent beaucoup plus que la saison dernière. Beaucoup plus ! Ils doivent tous être à 100%. À l’évidence, on n’a pas été assez bons pour aller loin. Pour la saison prochaine, l’objectif est clair : travailler chaque jour à 200%. Donner tout ce qu’on a pour ce maillot, donner le maximum et on verra le résultat. Il faut redevenir humbles. Il faut changer pour éviter les blessures, les suspensions et les fautes qui font basculer un match », confiait le président du PSG. Les premières pistes de Luis Campos semblent d'ailleurs correspondre à ce cahier des charges, à l'image de Milan Skriniar, le défenseur de l'Inter Milan.

