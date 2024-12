Mercato - PSG : Le nouveau Marquinhos arrive, la surprise est totale !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lors du mercato d’hiver, le PSG cherchera à densifier son secteur offensif, mais pas seulement. En effet, alors que le départ de Milan Skriniar semble désormais inévitable, le club de la capitale chercherait donc un axial droit qui pourrait prendre rapidement la succession de Marquinhos. Deux noms circulent déjà depuis quelques jours.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG pourrait bien ambitionner de recruter un nouvel axial droit durant le mercato d'hiver. Et pour cause, Luis Enrique ne compte plus sur Milan Skriniar dont le départ semble plus que jamais d'actualité alors que plusieurs clubs de Serie A sont intéressés. Le départ du Slovaque laisserait donc un vide à ce poste puisque Marquinhos perdrait sa doublure.

Abdukodir Khusanov et Ilya Zabarnyi dans le viseur du PSG

D'ailleurs, au-delà d'offrir une doublure à son capitaine, le PSG pourrait bien anticiper sa succession. Lancé dans une projet qui vise à préparer l'avenir en recrutant de jeunes joueurs à fort potentiel, le club de la capitale s'intéresserait à deux défenseurs centraux prometteurs qui pourrait bien venir pour succéder à Marquinhos à moyen terme. Il s'agit d'Ilya Zabarnyi (Bournemouth) et d'Abdukodir Khusanov (RC Lens). La piste menant au premier cité pourrait toutefois s'avérer compliquée. Et pour cause Zabarnyi, international ukrainien, ne serait pas très chaud à l'idée de cohabiter avec Matvey Safonov, le portier russe du PSG, comme le révélait récemment L'EQUIPE.

Par conséquent, la piste menant à Abdukodir Khusanov semble la plus chaude pour le PSG. Et c'est d'ailleurs totalement validé par Daniel Moreira. « Il a eu une belle évolution. Je le verrais bien au PSG. Il est hyper dur sur l'homme et n'hésite pas à mettre le pied. Dans le jeu, il est calme derrière et notamment dans la relance. Il pourrait pourquoi pas être le successeur de Marquinhos, qui est en fin de carrière », confiait ainsi l'ancien attaquant du RC Lens à Eurosport.