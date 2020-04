Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le dossier Mbappé est réglé à 90% !

Publié le 28 avril 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Malgré l’intérêt persistant du Real Madrid pour Kylian Mbappé, ce dernier devrait bel et bien rester au PSG l’été prochain.

Ce n’est plus un secret pour personne, le Real Madrid a des vues sur Kylian Mbappé et envisage de le recruter le plus rapidement possible. Mais alors que son contrat actuel court jusqu’en juin 2022 avec le PSG, l’international français figure toujours dans les plans de Leonardo qui souhaite même le prolonger. D’ailleurs, l’avenir de Mbappé semble déjà tracé pour cet été…

Mbappé devrait rester

Comme l’a révélé le journaliste de RMC Sport Mohamed Bouhafsi, Kylian Mbappé serait assuré à 90% de rester au PSG lors du prochain mercato estival. Le Real Madrid devra donc se faire une raison, mais pourra néanmoins programmer un retour à la charge à l’été 2021 si Kylian Mbappé n’a pas prolongé d’ici-là son contrat au PSG.