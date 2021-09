Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Mbappé n’écoute pas que le Real Madrid !

Publié le 28 septembre 2021 à 19h10 par T.M.

Pour beaucoup, l’avenir de Kylian Mbappé s’écrira au Real Madrid. Néanmoins, le joueur du PSG ne semble fermer aucune porte.

Où jouera Kylian Mbappé la saison prochaine ? Pour le moment, le Français est toujours un joueur du PSG, mais cela pourrait ne plus être le cas d’ici peu. En fin de contrat à Paris, Mbappé pourrait s’en aller librement à la fin de la saison s’il ne prolonge pas d’ici là. Forcément, une telle situation risque d’intéresser du beau monde, même si l’avenir du Parisien semble déjà écrit puisque tout le monde l’annonce au Real Madrid, où il rêve d’évoluer. Néanmoins, l’avenir de Kylian Mbappé ne serait pas aussi certain que cela.

D’autres cadors en course !