Mercato - PSG : Le clan Mbappé fait trembler le Real Madrid

Thibault Morlain

Etant dans sa dernière année de contrat au PSG, Kylian Mbappé est, depuis le 1er janvier, libre de discuter et s'engager avec le club de son choix pour la saison prochaine. Forcément, une telle situation suscite de nombreuses rumeurs à propos d'une future arrivée au Real Madrid. Mais voilà qu'au sein de la Casa Blanca, on ne serait pas plus serein que cela, craignant notamment que le clan Mbappé retourne sa veste...

En ce début d'année 2024, on ne parle que de Kylian Mbappé. Et pour cause... Le joueur du PSG est désormais libre de discuter avec un autre club. De quoi alors le rapprocher du Real Madrid ? Cette fois pourrait enfin être la bonne pour les Merengue, qui rêvent de recruter Mbappé depuis plusieurs années maintenant. Néanmoins, pour le moment, rien n'est encore officiel entre l'international français et la Casa Blanca. D'ailleurs, selon les derniers échos en provenance d'Espagne, le transfert de Kylian Mbappé est loin d'être acquis aux yeux du Real Madrid.

Mercato - PSG : Le Real Madrid fixe une deadline à Mbappé https://t.co/EkFGtJA2mV pic.twitter.com/RuafGyPDJS — le10sport (@le10sport) January 3, 2024

« Le Real Madrid a confiance entre Mbappé... moins en son entourage »

Sur le plateau d 'El Chiringuito , Josep Pedrerol s'est confié sur ce transfert annoncé de Kylian Mbappé au Real Madrid pour l'été 2024. Et dans un premier temps, le présentateur espagnol a fait savoir : « Mbappé au Real Madrid ? A 60% ». Il reste donc encore du chemin avant d'arriver à 100% et c'est l'entourage de l'attaquant du PSG qui pourrait tout faire basculer. Au Real Madrid, on craindrait ainsi visiblement le clan Mbappé comme l'a fait savoir Pedrerol : « Le Real Madrid a confiance entre Mbappé... moins en son entourage. Le Real Madrid craint qu'ils puissent céder aux pressions du Qatar ».

« Il n'y a aucun contrat signé entre le Real Madrid et Kylian Mbappé »