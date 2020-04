Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Icardi ouvre la porte à un autre club !

Publié le 28 avril 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

L’avenir de Mauro Icardi au PSG étant encore très incertain, son entourage assurer ses arrières en ouvrant la porte… au Napoli !

Actuellement prêté au PSG par l’Inter Milan avec une option d’achat fixée à hauteur de 70M€, Mauro Icardi ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. En effet, Leonardo ne serait pas encore certain de conserver le buteur argentin l’été prochain, et le clan Icardi doit donc étudier d’autres options potentielles. Letterio Pino, collaborateur de Wanda Nara qui n’est autre que l’épouse et l’agent d’Icardi, a évoqué un éventuel transfert à Naples l’été prochain dans un entretien accordé à Radio Kiss Kiss.

« Icardi n’a jamais caché sa sympathie pour Naples »