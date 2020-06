Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'annonce de Zinedine Zidane sur une arrivée de Kylian Mbappé

Publié le 27 juin 2020 à 13h45 par A.D.

Depuis l'explosion de Kylian Mbappé à l'AS Monaco, le Real Madrid rêve de l'attirer au Santiago Bernabeu. Zinedine Zidane s'est prononcé sur la possibilité d'entrainer l'attaquant du PSG.

Lors de l'été 2017, le PSG et le Real Madrid ont bataillé ferme pour le recrutement de Kylian Mbappé. Malheureusement pour la Maison-Blanche , le champion du monde français a opté pour le club de la capitale. Malgré cet échec, le Real Madrid n'a pas abandonné l'idée de recruter Kylian Mbappé et pourrait retenter sa chance jusqu'à parvenir à ses fins. Présent en conférence de presse ce samedi, Zinedine Zinedine a évoqué une potentielle future cohabitation avec le crack du PSG.

«J'ai la chance d'entrainer les meilleurs»