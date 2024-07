Mercato - PSG : La presse anglaise annonce un gros transfert surprise

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En plus de se renforcer, le PSG devra dégraisser cet été. Plusieurs joueurs indésirables ont été identifiés, mais une grosse vente n'est pas à exclure, et pourrait notamment concerner Xavi Simons. L'international néerlandais serait ainsi dans le viseur de Manchester United qui prépare un transfert surprise avec le joueur prêté au RB Leipzig la saison dernière.

L'un des dossiers les plus chauds pour le PSG est celui de Xavi Simons dont l'avenir est totalement flou. Prêté au RB Leipzig, où il a réalisé une très belle saison, l'international néerlandais a enchaîné avec un Euro globalement abouti avec notamment un but en demi-finale lors de la défaite des Pays-Bas contre l'Angleterre (1-2). De retour au PSG cet été, Xavi Simons aurait réclamé son départ et jusque-là, le Bayern Munich serait le club le plus chaud pour le recruter.

Manchester United serait chaud pour le transfert de Xavi Simons

Cependant, selon les informations du Sun, Manchester United serait également intéressé par Xavi Simons. D'après le média anglais, les Red Devils préparent donc un transfert surprise avec le joueur du PSG dont le nom n'avait pas encore été associé au club mancunien.

Trois Néerlandais d'un coup à Manchester ?

Mais ce transfert semble bien s'inscrire dans une stratégie globale puisque The Sun confirme qu'en plus de Xavi Simons, Manchester United souhaite recruter deux autres néerlandais. Les transferts de Matthijs de Ligt et Joshua Zirkzee seraient ainsi en excellente voie. Erik ten Hag pourrait donc accueillir trois de ses compatriotes dans le nord de l'Angleterre.