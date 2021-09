Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La pilule n’est toujours pas passée à Barcelone pour Messi…

Publié le 24 septembre 2021 à 6h45 par Th.B.

Parti cet été au PSG après 21 années au FC Barcelone, Lionel Messi aurait dû rester au Barça selon Samuel Eto’o. Pour tout ce que la légende vivante blaugrana représentait au club culé.

En raison de l’incapacité du FC Barcelone d’assumer un salaire pourtant diminué par deux de Lionel Messi, Joan Laporta a dû se faire une raison début août en laissant filer le sextuple Ballon d’or libre de tout contrat pour le bien et surtout la santé de l’institution. Le président du FC Barcelone a par la suite vu Messi signer au PSG et faire ses premiers pas avec la tunique rouge et bleu parisienne. Une image qu’il a avoué avoir eu du mal à regarder. Ancien joueur du FC Barcelone et coéquipier de Lionel Messi, Samuel Eto’o a assuré que tout le monde voulait voir Messi raccrocher les crampons au Camp Nou.

« Qu'il termine sa carrière à Barcelone avec tous les honneurs qu'il mérite »