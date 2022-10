Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a raté un incroyable jackpot de 130M€

Publié le 5 octobre 2022 à 02h45

Guillaume de Saint Sauveur

Annoncé avec insistance vers un départ libre en direction du Real Madrid la saison passée alors qu’il arrivait initialement en fin de contrat au PSG, Kylian Mbappé a finalement décidé de rester en France et de prolonger son contrat. Et l’attaquant français s’est donc assis sur une énorme prime à la signature dans la capitale espagnole…

En mai dernier, et au terme d’un long feuilleton qui aura fait beaucoup d’encre, Kylian Mbappé a finalement prolongé son contrat avec le PSG et snobé le Real Madrid, qui en avait pourtant fait une priorité absolue et semblait d’ailleurs tout proche d’obtenir sa signature libre sur le marché des transferts.

Mercato - PSG : Après Mbappé, le Qatar veut frapper fort avec Sergio Ramos https://t.co/hw5hgJIc7r pic.twitter.com/2Sed5KdNSK — le10sport (@le10sport) October 4, 2022

« Je veux aider mon pays »

« Je veux remercier le Real Madrid, ils m'ont toujours accepté comme l'un des leurs. Je comprends leur déception, mais j'espère qu'ils comprendront que je reste dans mon pays et en tant que Français je veux aider mon pays et faire grandir le championnat », confiait alors Mbappé pour justifier sa décision de rester au PSG. Et pourtant, il aurait pu toucher le gros lot au Real Madrid.

Mbappé prenait 130M€ à la signature

Comme l’a révélé L’EQUIPE Explorer, un chèque de 130M€ attendait Kylian Mbappé au Real Madrid l’été dernier, en guise de prime à la signature. En plus de ce montant XXL, le club merengue était aussi disposé à accorder une grosse part des droits à l'image à l’attaquant du PSG. Mais cela n’a pas suffi…