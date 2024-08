Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Pour sa deuxième recrue du mercato estival, le PSG n’a pas hésité à lâcher 70M€ pour le transfert de João Neves. Arrivé en provenance de Benfica, le petit prodige de 19 ans est un renfort de grande ampleur pour le milieu de terrain parisien. Mais du côté du club portugais, l’entraîneur Roger Schmidt a affirmé que le numéro 87 lui manquait déjà.

Le mercato estival du PSG est loin d’être terminé. Pour le moment, le club parisien a enregistré trois arrivées avec Matvey Safonov, João Neves, et Willian Pacho. Si le jeune Gabriel Moscardo est revenu de son prêt au Brésil, l’arrivée de João Neves constitue un renfort de taille pour Luis Enrique au milieu de terrain. L’international Portugais, recruté contre 70M€ (bonus compris) en provenance de Benfica, était l’une des grandes priorités de l’entraîneur espagnol pour cet été. Numéro 87 dans le dos, le joueur de 19 ans pourrait rapidement devenir l’un des chouchous du Parc des Princes...

Mercato : Ça recommence pour une star du PSG, catastrophe annoncée ? https://t.co/2JhUWOnLgz pic.twitter.com/jXN0DquzB7 — le10sport (@le10sport) August 10, 2024

Le PSG lâche 70M€ pour João Neves

Dès sa signature au PSG, João Neves annonçait d’ailleurs la couleur : « C’est un projet fantastique pour un club de grande envergure. C’est un jeune club avec des objectifs élevés et je pense que cette façon de penser et d’essayer de rendre le club plus fort avec de jeunes joueurs est un excellent projet. Ce club a des objectifs élevés et peut déjà se targuer de plusieurs records ».

« Il nous manque »

Mais nul doute que son absence va se faire ressentir à Benfica. Roger Schmidt, l’entraîneur des Aigles, a d’ailleurs évoqué le départ de son ancien protégé avant le début de la saison : « Il (João Neves) nous manque, mais ce qui est bien, c'est qu'António (Silva) est toujours là. C'est un grand joueur, qui a été un élément clé de notre équipe ces deux dernières années et qui le sera encore la saison prochaine. Et la deuxième bonne chose, c'est que Renato Sanches est de retour », a confié le technicien allemand, relaté par O Jogo.