Mercato - PSG : Il lâche une réponse après le coup de pression

Amadou Diawara

Très performant sous les couleurs de l'Athletic et de l'Espagne, Nico Williams a alarmé à la fois le PSG et le FC Barcelone. Conscient de la situation, Jon Uriarte a poussé un énorme coup de gueule, s'attaquant aux courtisans de son protégé, ainsi qu'à la fédération espagnole. Interrogé en conférence de presse, Luis de la Fuente a tenu à répondre au président basque.

Alors qu'il fait le plus grand bonheur de l'Athletic et de l'Espagne, Nico Williams a tapé dans l'oeil du PSG et du FC Barcelone. D'ailleurs, le Barça s'est même déjà permis d'afficher son intérêt pour le crack de 21 ans. « En ce moment, on peut se permettre de faire un transfert comme celui de Nico Williams. Nous avons les moyens d’affronter ce transfert », a déclaré Joan Laporta, le président du blaugrana, dernièrement. Une sortie qui a provoquée la colère de Jon Uriarte, son homologue du coté de l'Athletic

«Nous protégeons les joueurs»

« Nico est un joueur complètement engagé avec l’Athletic Club. Il a été soumis à un bombardement de questions sur son avenir, de manière excessive et incontrôlée, alors même qu’il est concentré sur l’Euro, avec la Fédération espagnole de football, qui n’a pas su le protéger. Le respect entre tous les acteurs qui composent le football est une base fondamentale, ou c’est ainsi que nous le concevons à l’Athletic Club, qui ne soumet pas les joueurs sous contrat avec d’autres clubs à la pression du public pour tenter de les recruter », a pesté Jon Uriarte, président de l'Athetic, en conférence de presse il y a quelques jours.

«Ils sont libres»

Alors que la fédération espagnole de football a été visée par le coup de gueule de Jon Uriarte, Luis de la Fuente n'a pas manqué de lui répondre. « Nous protégeons les joueurs, mais ils sont libres. Nous savons que, quel que soit leur professionnalisme, ce qui se passe à l’extérieur continuera de se produire. Nous avons parlé avec eux et ils sont concentrés sur ce qui se passe ici. La façon dont ils gèrent ensuite les questions posées dans les interviews, dont ils gèrent ces moments dépend d’eux-mêmes », a affirmé le sélectionneur de l'Espagne en conférence de presse, à la veille de la finale de l'Euro 2024 contre l'Angleterre, programmée ce dimanche soir.