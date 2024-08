Mercato - PSG : Il donne son feu vert pour un transfert de dernière minute !

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain va-t-il parvenir à mettre la main sur Ademola Lookman ? L’attaquant latéral de 26 ans est à deux ans de l’expiration de son contrat à l’Atalanta et semble estimer avoir fait le tour de la question à Bergame. Le Nigérian aurait donné son accord verbal au PSG, mais ses dirigeants compliqueraient sérieusement son transfert dans la capitale.

Il reste moins d’une semaine au PSG afin de mettre la main sur l’attaquant latéral que le club aimerait recruter. Et avec les départs imminents de Carlos Soler pour West Ham et de Manuel Ugarte pour Manchester United, le comité directeur du Paris Saint-Germain géré par Luis Campos aura respecté la condition de ventes évoquée par L’Équipe dans son édition du jeudi 22 août avant de recruter un cinquième renfort estival.

Une «guerre d'ego» avec le Qatar pour ce transfert au PSG ! https://t.co/Joyfw0lxZU pic.twitter.com/0ywNu1vAVU — le10sport (@le10sport) August 23, 2024

Le PSG et Ademola Lookman sont tombés d’accord !

L’heureux élu pourrait être Ademola Lookman. L’ailier de 26 ans de l’Atalanta et héros de la finale de Ligue Europa en mai dernier grâce à son triplé face au Bayer Leverkusen (3-0) n’avait pas été retenu dans le groupe de Gian Piero Gasperini pour la rencontre opposant l’Atalanta à Lecce (4-0) lundi soir. Depuis, un accord verbal aurait été convenu entre le clan Lookman et la direction du PSG. Lookman aimerait rejoindre le Paris Saint-Germain et ce, dans l’immédiat si l’on en croit les informations récoltées par Florian Plettenberg et divulguées sur le compte X du journaliste de Sky Deutschland.

«L’Atalanta refuse de le vendre»

Néanmoins, il est également spécifié par Florian Plettenberg que les discussions entre le PSG et l’Atalanta pour le transfert d’Ademola Lookman seraient actuellement au point mort. La cause semble être simple d’après Duncan Castles. Le journaliste du Times s’est attardé sur le feuilleton Lookman lors du dernier épisode en date du Transfers Podcast. « Le PSG s’est renseigné pour Ademola Lookman en tant qu’alternative de Doué et a contacté l’Atalanta pour demander quelle est l’indemnité du transfert. Mais l’Atalanta refuse de le vendre ».