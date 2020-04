Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Icardi est bien déterminé à rejoindre l’Italie

Publié le 23 avril 2020 à 14h15 par La rédaction

Un élément semble confirmer que Mauro Icardi est déterminé à rejoindre la Serie A la saison prochaine. Analyse.

Le conseiller juridique de Wanda Nara, la compagne et agent de Mauro Icardi, s’est exprimé en Italie sur l’avenir du buteur argentin : « Son agent est Wanda Nara et c'est elle qui se charge de ses intérêts (…) Pour une raison ou une autre, Mauro ne voulait pas rester en Italie l'été dernier. Ce n'était tout simplement pas le bon timing pour le président (Aurelio De Laurentiis NDLR) (…) Je connais bien Icardi, il est un peu comme mon fils. Il a toujours aimé l'idée de jouer à Naples. Il y a eu un peu de controverses dans le passé avec Maradona, mais il connaît bien l'histoire du club et Naples. (...) Peut-être que Naples n'était pas le club idéal pour qu'il se révèle, mais il n'a absolument rien contre ce club » a déclaré Elio Letterio Pinto.

L’appel du pied à Naples…

Comment décrypter les propos de ce membre de la garde rapprochée d’Icardi ? Très clairement, il lance un appel du pied à Naples, dont on sait qu’il était très intéressé par le joueur. Il est permis d’en tirer deux conclusions : d’une part, Icardi est véritablement désireux de rejoindre la Serie A. D’autre part, l’affaire est loin d’être bouclée avec la Juventus, avec qui le PSG discute pour son transfert après la levée de l’option d’achat auprès de l’Inter…