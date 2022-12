Mercato - PSG : Courtisée par Al-Khelaïfi, cette star du Mondial fait un carton

Thomas Bourseau

Marcus Rashford fait tourner la tête du PSG et c’est son président Nasser Al-Khelaïfi qui l’a lui-même reconnu il y a deux semaines de cela. Pour autant, il semble que l’international anglais soit bien parti pour rester sur la durée à Manchester United.

Dans le cadre de la Coupe du monde au Qatar, Nasser Al-Khelaïfi a fait le tour des médias. De passage sur les ondes de RMC ou dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport le jour de la finale, le président du PSG a également livré une grosse interview à Sky Sports via laquelle il évoquait un intérêt concret du PSG pour Marcus Rashford et des discussions déjà entamées il y a quelque temps.

«Il s'est beaucoup investi une fois de plus»

Sous contrat sur le papier jusqu’en juin prochain à Manchester United, Marcus Rashford aurait vu les Red Devils activer l’option figurant dans le bail en question pour le prolonger d’une saison selon The Press Association . Et quoi qu’il en soit, son coach Erik Ten Hag est totalement épris de son numéro 10. « Il s'est beaucoup investi une fois de plus. Beaucoup de courses derrière la ligne de défense et il a marqué un grand but. Je pense qu'il est en grande forme et, bien sûr, j'espère qu'il pourra garder cette concentration et cette performance ». a confié Ten Hag dans des propos rapportés par The Athletic après la victoire de Manchester United face à Burnley en 1/8èmes de finale de la League Cup mercredi (2-0).

«J'espère et j'attends de lui qu'il continue dans cette attitude et ce niveau de performance»