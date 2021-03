Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette révélation sur l’intérêt de Mourinho pour Angel Di Maria !

Publié le 15 mars 2021 à 18h45 par T.M.

Il y a quelques jours, Angel Di Maria a prolongé avec le PSG. De quoi mettre un terme à toutes les rumeurs concernant l’avenir de l’Argentin, dont le nom revenait du côté de Tottenham.

Pour Angel Di Maria, l’aventure au PSG va se poursuivre. En effet, à 33 ans, l’Argentin vient de parapher un nouveau contrat avec le club de la capitale. Désormais, El Fideo est lié jusqu’en 2022, disposant également d’une autre année en option. Avec cette prolongation, l’incertitude est donc levée concernant l’avenir de Di Maria. Le protégé de Mauricio Pochettino était en fin de contrat et il était bien possible qu’il s’en aille librement à la fin de la saison. Cela ne sera finalement pas le cas au grand dam des clubs qui étaient à l’affût pour saisir cette énorme opportunité qui aurait se présenter avec Angel Di Maria.

Tottenham intéressé ?