Mercato - PSG : Cette clause qui pourrait chambouler l'avenir de Pogba !

Publié le 15 mars 2020 à 4h30 par A.M.

Régulièrement annoncé sur le départ l'été prochain, Paul Pogba ne serait en réalité pas maître de son destin. Manchester United aurait les cartes en mains.

Real Madrid, Juventus ou encore le PSG, voilà les clubs qui pourraient se disputer Paul Pogba l'été prochain. Il faut dire que le milieu de terrain mancunien traverse une période compliquée à Manchester United où son contrat prend fin en juin 2021. Une situation contractuelle qui pourrait d'ailleurs lui permettre d'être en position de force l'été prochain pour réclamer son départ. Mais comme l'explique Julien Laurens, les Red Devils ont encore leur mot à dire.

Une saison supplémentaire pour Pogba ?