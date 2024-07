Mercato - PSG : Bras de fer engagé pour ce transfert à 80M€ !

Alexis Brunet

Au fur et à mesure que le temps passe, Xavi Simons s’éloigne un peu plus du PSG. En effet, ce dernier aurait décidé de ne pas évoluer la saison prochaine à Paris et il pourrait quitter le club de la capitale contre 80M€. Deux formations seraient particulièrement intéressées par le Néerlandais, le Bayern Munich et le RB Leipzig.

Après avoir impressionné tout le monde en Bundesliga avec le RB Leipzig, Xavi Simons pourrait faire son retour au PSG. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, c’est du moins la volonté de Luis Enrique et de Luis Campos. L’entraîneur parisien veut intégrer le Néerlandais à son effectif, persuadé qu’il pourra y tenir un rôle important.

Le Bayern Munich est très intéressé par Simons...

Problème, la volonté du PSG ne serait pas semblable à celle de Xavi Simons. En effet, ce dernier souhaiterait quitter le club de la capitale cet été, sous la forme d’un prêt ou bien d’un transfert sec. Dernièrement, SPORT annonçait que le club de la capitale pouvait peut-être laisser partir son joueur contre un chèque de 80M€. Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, qui s’est exprimé pour CaughtOffside, le Bayern Munich serait notamment en course pour acquérir le Néerlandais. « Pour l'instant, il semble que Simons ait deux possibilités principales. L'une d'entre elles est le Bayern, qui a été très fort ces dernières semaines grâce à son directeur Max Eberl, qui est le même homme qui l'a fait signer en prêt pour le RB Leipzig la saison dernière. Eberl a réussi à convaincre Simons de rejoindre Leipzig lorsqu'il était directeur et il entretient de très bonnes relations avec le joueur et ses agents. Le Bayern fait pression, Eberl étant désormais directeur du club. »

... tout comme le RB Leipzig

Toujours selon Fabrizio Romano, en plus du Bayern Munich, le RB Leipzig aimerait pouvoir mettre la main sur Xavi Simons. « Simons a également la possibilité de rester une saison de plus à Leipzig, et le Bayern fait également pression. Leipzig rêve de garder Simons plus longtemps, après avoir réussi à prolonger le contrat de l'attaquant vedette Benjamin Sesko et de l'entraîneur Marco Rose. Le Bayern et Leipzig se sont donc positionnés pour recruter Simons, mais voyons si d'autres clubs tenteront d'entrer dans la course. »