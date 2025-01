Mercato - PSG : Avant de signer, cette star entre déjà dans l'histoire !

Thomas Bourseau

On n'arrête plus Mohamed Salah. A six mois du terme de son contrat à Liverpool, l'ailier égyptien est plus qu'inspiré depuis le début de la saison et enchaîne les actions décisives chez les Reds, si bien qu'il affiche le meilleur ratio de l'histoire du championnat pour un attaquant. Tout ça avant un éventuel départ libre au PSG ?

Mohamed Salah (32 ans) marche sur l'eau cette saison. En effet, pour ce qui pourrait être sa dernière danse à Liverpool, son contrat expirant le 30 juin prochain, l'attaquant égyptien parvient à être ultra-décisif pour l'équipe d'Arne Slot. C'est simple, en Premier League, il affiche un réalisme jamais vu pour un attaquant.

Mohamed Salah, l'attaquant le plus décisif de l'histoire de la Premier League cette saison

Cette saison, Mohamed Salah a trouvé le chemin des filets à 17 reprises en Premier League pour 13 passes décisives. Le dernier match des Reds contre West Ham dimanche dernier démontre tout son altruisme avec un but et deux offrandes pour ses partenaires. Sa contribution de buts grimpe à 30 et The Athletic souligne bien qu'il est décisif dans le championnat anglais toutes les 53 minutes. C'est tout simplement du jamais vu. A titre de comparaison, Erling Braut Haaland, pour ses 36 buts et 8 passes en 2022/2023 était décisif toutes les 63 minutes. Gabriel Jesus en 2016/2017 pour ses 7 buts et 4 passes était décisif toutes les 59 minutes.

«Rien n'a vraiment bougé»

Bien que son président Nasser Al-Khelaïfi ait fait part d'une fake news ces dernières semaines quant aux rumeurs envoyant Mohamed Salah au PSG, le Paris Saint-Germain garderait tout de même un œil sur sa situation qui n'avance pas dans le sens d'une prolongation de contrat à Liverpool d'après les propos tenus par le principal intéressé à Sky Sports dimanche. « Nous en sommes loin. Je ne veux pas publier quelque chose dans les médias et que les gens commencent à dire des choses, mais rien n'a vraiment bougé. Maintenant, je me concentre sur l'équipe et j'espère que nous gagnerons la Premier League ».