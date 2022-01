Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Aucun doute sur le prochain départ ?

Publié le 18 janvier 2022 à 2h30 par G.d.S.S.

Totalement mis de côté par Mauricio Pochettino cette saison et alors que le PSG entend vendre plusieurs éléments pour renflouer les caisses, Layvin Kurzawa fait figure de candidat logique au départ. D’autant qu’il est observé…

Malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2024 avec le PSG, Layvin Kurzawa (29 ans) ne devrait pas s’éterniser au Parc des Princes. Le latéral gauche français n’a plus été aligné en match officiel par Mauricio Pochettino depuis le Trophée des Champions en août dernier face au LOSC, et se retrouve donc plus que jamais placardisé. Dans un contexte où le PSG cherche impérativement à vendre ses indésirables, son départ ne semble faire aucun doute.

Chelsea, Manchester City, Naples… Ca discute toujours pour Kurzawa