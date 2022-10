Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après son été agité, Neymar annonce deux objectifs XXL

Publié le 7 octobre 2022 à 10h00

Dan Marciano

Critiqué ces derniers mois et fragilisé au sein du PSG, Neymar est revenu au premier plan cette saison grâce à ses très bonnes prestations. De retour en forme, l'international brésilien espère, désormais, remporter la première Ligue des champions du club parisien, mais aussi glaner sa première Coupe du monde avec la Seleção.

La trentaine réussit bien à Neymar. Plus sérieux dans son travail, l'international brésilien figure parmi les meilleurs buteurs du PSG, aux côtés de Kylian Mbappé. Auteur de huit buts en Ligue 1, le joueur s'est donné les moyens de réussir en travaillant durant l'intersaison et remplir ses objectifs. Avec le PSG, Neymar espère apporter la première Ligue des champions au club parisien, mais aussi une nouvelle Coupe du monde au Brésil. Lors d'un entretien accordé à PSG TV, l'ancien buteur du FC Barcelone en a dit plus sur ses ambitions.

PSG : Les grandes annonces du clan Neymar https://t.co/ZTgjEsMkug pic.twitter.com/CzTOGXSnB4 — le10sport (@le10sport) October 6, 2022

« C'est un objectif cette année de gagner avec les deux équipes »

« Je très heureux d'avoir bien commencé ma saison, que ce soit avec le Paris Saint-Germain ou avec la sélection brésilienne. C'est un objectif cette année de gagner avec les deux équipes, de tout gagner avec Paris et avec le Brésil. Nous avons une Coupe du monde à venir et nous savons combien c’est une compétition difficile. Mais j’ai ce grand rêve de la gagner. Comme la Champions League qui sera bientôt à Paris, j’en suis sûr » a confié Neymar, même s'il est conscient qu'il sera difficile de remporter la Ligue des champions.

« La Ligue des champions, c'est une compétition très difficile »

Tenu en échec par le Benfica ce mercredi (1-1), Neymar s'attend à souffrir lors de cette édition. « La Ligue des champions, c'est une compétition très difficile. Nous savons qu'il y a de grands joueurs, de grandes équipes et qu'il y a des moments dans les matches où il faut souffrir. Donc, pour gagner, une équipe doit savoir souffrir, apprendre à souffrir, souffrir de manière à ne pas encaisser de but, à ne pas donner d'espace à l'adversaire » a-t-il déclaré.

« Je pense que c’est quelque chose de normal de souffrir pendant un match »