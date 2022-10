Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Antero Henrique tente un coup colossal, le Real Madrid panique

Publié le 9 octobre 2022 à 03h15

Arthur Montagne

Depuis plusieurs saisons, le PSG et le Real Madrid se retrouvent en concurrence sur plusieurs dossiers. Le cas le plus marquant est bien évidemment celui de Kylian Mbappé. Plus récemment, Aurélien Tchouaméni a eu l'occasion de choisir entre les deux clubs. Et désormais, c'est Jude Bellingham pourrait faire l'objet d'une belle bataille.

Luis Campos ne s'en est pas caché, il considère que le mercato estival est raté. Par conséquent, dès l'été prochain, le conseiller football du PSG devrait se mettre en quête de très gros coups sur le marché des transferts. Et cela pourrait notamment concerner le milieu de terrain qui a pourtant vu arriver Vitinha, Renato Sanches et Fabian Ruiz cet été.

Mercato - Real Madrid : Ancelotti face à une menace XXL pour ce transfert à 93M€ https://t.co/8RlpXh2qs4 pic.twitter.com/ILGq95OLvV — le10sport (@le10sport) October 3, 2022

Le PSG veut Bellingham

En effet, selon les informations de Media Foot , le PSG serait très intéressé par le profil de Jude Bellingham. Il faut dire qu'à seulement 19 ans, le milieu de terrain anglais est déjà titulaire indiscutable au Borussia Dortmund, et ses prestations ne laissent personne insensibles. Par conséquent, son prix est élevé : 93M€.

Une grosse concurrence pour le Real Madrid