Mercato - PSG : Al-Khelaïfi annonce la couleur, c’est bouclé !

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain a recruté à prix d’or Randal Kolo Muani l’été dernier: 85M€. Toutefois, l’international français n’a pas apporté entière satisfaction à son entraîneur Luis Enrique. De quoi faire naître des rumeurs de transfert. Cependant, ni le joueur ni son président Nasser Al-Khelaïfi ne prévoirait un changement d’air.

Randal Kolo Muani ne devrait pas n’effectuer qu’une pige d côté du Paris Saint-Germain. En effet, l’avant-centre polyvalent de l’équipe de France et du PSG n’a déposé ses valises qu’à l’été 2023 en provenance de l’Eintracht Francfort contre la coquette somme de 85M€, bonus compris et ce, en toute fin de mercato. Le président Nasser Al-Khelaïfi est à l’origine de cette opération et a poussé pour qu’elle voit le jour.

Mercato : Il va quitter le PSG, son remplaçant est déjà trouvé https://t.co/e5BFeohKWU pic.twitter.com/VsBrwCg5FW — le10sport (@le10sport) July 20, 2024

Kolo Muani campe sur ses positons pour son avenir au PSG

Et alors que Randal Kolo Muani a connu quelques problèmes au fil de la saison 2023/2024 afin de s’intégrer au sein de l’effectif du PSG et surtout dans le onze de départ de Luis Enrique qui privilégiait d’autres options dont Bradley Barcola, la troisième recrue la plus chère de l’histoire du PSG derrière Kylian Mbappé et Neymar refuse catégoriquement de partir à en croire les informations divulguées samedi par Sky Deutschland. Et dès le mois de juin, c’était d’ailleurs déjà la position adoptée par Kolo Muani en conférence de presse. « Il n'y a pas eu de discussion au PSG sur mon avenir, je me sens très bien ici et je ne compte pas partir ».

Kolo Muani va continuer à Paris, Al-Khelaïfi a décidé

Sky Deutschland va même plus loin. Ou plus précisément son journaliste Florian Plettenberg. D’après les informations récoltées par ses soins, Randal Kolo Muani aurait 99% de chances de rester au PSG d’ici la clôture du mercato dans l’hexagone, programmée pour le 30 août prochain. D’ailleurs, le président du PSG, qui n’est autre que Nasser Al-Khelaïfi, aurait la ferme intention de voir Kolo Muani poursuivre sa collaboration avec le Paris Saint-Germain.