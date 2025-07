Mercato - Paris FC : Signature annoncée, il sort du silence !

C’est désormais officiel, Benjamin André prolonge son contrat au LOSC. Une décision surprenante, car il y a encore quelques jours, le milieu de terrain faisait le forcing pour rejoindre le Paris FC qui le voulait absolument. Le Français semble toutefois très heureux de son choix, tout comme le président lillois Olivier Létang.

« Je suis très content de poursuivre l’aventure »

Benjamin André n’évoluera donc pas au Paris FC, et cela ne semble pas le déranger. Par le biais d’un communiqué officiel il a témoigné toute se joie de prolonger l’aventure à Lille. « Il y a de la joie, de la fierté aussi. Je suis très content de poursuivre l’aventure, avec tout ce qu’on a vécu ici. J’espère qu’on aura encore de belles choses à vivre ensemble. Je ferai ce que je sais faire, tout donner sur le terrain. Je tiens vraiment à remercier le club, le président et les supporters. Et je dédie ce moment aux amoureux du LOSC parce que c’est une confiance et un amour réciproques. On le sent tous les week-ends, chaque match, ils sont derrière nous. C’est plus qu’un club, le LOSC c’est ma famille ! Allez le LOSC ! »