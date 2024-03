Mercato - OM : Une réponse tombe pour le prochain club de Zidane

La rédaction

Près de 3 ans après avoir quitté le Real Madrid, Zinedine Zidane préparerait son grand retour. Mais où ? Alors que le nom de Zizou en fait saliver plus d’un chez les fans de l’OM, d’autres options s’offriraient à lui. Cela serait notamment le cas à Manchester United. Mais voilà que Zidane serait encore loin de poser ses valises chez les Red Devils.

Quel sera le prochain club de Zinedine Zidane ? Les rumeurs se multiplient à propos de l’avenir de l’entraîneur français. Alors que l’option OM fait beaucoup parler, elle ne serait pas la seule. Zidane est également annoncé à Manchester United, où Erik ten Hag semble de plus en plus en danger. Direction donc les Red Devils pour Zizou ?

Zidane à Manchester United ?

Pour CaughtOffside , Fabrizio Romano a répondu aux rumeurs concernant Zinedine Zidane et le Real Madrid. Il a alors expliqué : « Je suis conscient des informations à propos de l’avenir de Ten Hag à Manchester United et que Zinedine Zidane a été mentionné comme un candidat pour ce poste. Mais je ne suis pas au courant de discussions entre Zidane et Manchester United jusqu’à présent ».

« Zidane n’est pas en négociation actuellement avec United »