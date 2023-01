Mercato - OM : Une condition est posée pour un coup hivernal de Longoria

Thomas Bourseau

Le nom de Ruslan Malinovskyi revient avec insistance du côté de l’OM depuis quelque temps et en marge du mercato hivernal. Cependant, les positions de l’OM et de l’Atalanta divergent sur la nature de l’opération alors qu’une menace outre-Manche plane sur le dossier.

Ruslan Malinovskyi (29 ans) pourrait-il finalement débarquer à l’OM après un intérêt révélé de Pablo Longoria à la dernière intersaison ? Le milieu offensif de l’Atalanta est entré dans les six derniers mois de son contrat au sein du club bergamote et le président de l’OM semblerait être prêt à tenter le tout pour le tout avec l’Ukrainien. Sky Sports a d’ailleurs fait savoir que l’OM serait le club le plus intéressé.

L’Atalanta demande 15M€, l’OM privilégie un prêt pour Malinovskyi

Toujours d’après Sky Sports , le pensionnaire de Serie A attendrait une offre de 15M€ pour valider le transfert. Une somme sur laquelle l’OM ne serait pas spécialement prêt à s’aligner. Selon Foot Mercato, le plan de Pablo Longoria serait de mettre la main sur Ruslan Malinovskyi par le biais d’un prêt afin de permettre à Igor Tudor d’avoir une cartouche en plus dans l’entrejeu après le départ de Gerson.

OM : Il pète un plomb, la sanction tombe https://t.co/CW5Ofj5sLG pic.twitter.com/mXvsuOru8J — le10sport (@le10sport) January 4, 2023

L’Atalanta en faveur d’un prêt avec option d’achat, la Premier League premier obstacle de Longoria