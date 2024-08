Mercato - OM : Un joueur avec «un avenir important» va signer !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très actif sur le mercato, l’OM s’apprête à boucler une nouvelle signature avec notamment le prêt imminent de Valentin Carboni en provenance de l’Inter Milan. Un très joli coup pour le club phocéen à en croire l’ancien international italien Ezequiel Schelotto, qui connaît très bien le jeune milieu offensif argentin.

On n'arrête plus l'OM sur le mercato ! Après avoir recruté Ismaël Koné, Lilian Brassier, Mason Greenwood et Pierre-Emile Höjbjerg, le club phocéen va obtenir de le prêt de Valentin Carboni en provenance de l'Inter Milan. Après une saison réussie, déjà en prêt, à Monza, le milieu offensif argentin va rejoindre l'OM. Et selon l'ancien international italien Ezequiel Schelotto, c'est un très joli coup pour le club phocéen.

Carboni arrive à l'OM !

« Je connais le père de Valentin parce qu’il a joué avec moi à Catane et, comme tout le monde le sait, il a trois fils qui jouent au football. Valentin est un garçon qui a montré, au-delà de son jeune âge, qu’il était un garçon sérieux. C’est important car il a gagné la confiance de l’entraîneur Scaloni, c’est un international et aujourd’hui il est sur toutes les lèvres. Il le mérite car il est jeune et a un avenir important devant lui. Il a beaucoup mûri », assure-t-il auprès à Sportitalia.

«Il est jeune et a un avenir important devant lui»

« Évidemment tout le monde l’aimerait, je vois que Marseille, avec un entraîneur important comme De Zerbi, le convoite. Mais nous parlons évidemment d’un garçon qui appartient actuellement à l’Inter, l’une des équipes les plus importantes d’Europe. Je crois qu’il devra faire un choix et peut-être que le fait de pouvoir avoir plus de continuité et de pouvoir tirer le meilleur parti des opportunités aura un impact. Parce qu’il en aura évidemment aussi besoin au niveau national », ajoute Ezequiel Schelotto.